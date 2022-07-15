Заболеваемость коронавирусом в Карелии после спада снова начала расти

Эпидемия коронавируса, которая в последние месяцы почти сошла на нет, снова дает о себе знать – за неделю в Карелии выросло число заболевших.

Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора по состоянию на 18 июля.

За неделю в Карелии зарегистрировано 296 случаев заболевания, что на 17,9% больше, чем неделей ранее.

Такая тенденция наблюдается по всей России, и в Москве уже появились рекомендации вернуть масочный режим.

Ранее в Минздраве Карелии сообщили, что для диагностики коронавируса в республике создан запас тест-систем. В Республиканскую инфекционную больницу поступила партия из 100 тыс. ИХА-тестов, которые распределяются по медицинским организациям по их требованию.

По назначению врача мазок на коронавирус, в том числе для ПЦР-тестирования, возьмут в поликлинике по месту жительства. О результате теста специалисты поликлиники сообщат по телефону.

Любой житель Карелии может обратиться в пункт тестирования на базе Республиканской инфекционной больницы