Почти треть населения соседней страны вакцинирована трижды.

Заболеваемость ковидом в Финляндии бьет рекорды. Как пишет Yle, накануне в стране был зафиксирован новый пик суточного заражения – 14 277 случаев. От коронавируса умерли 12 человек.

Примечательно, что рост заболеваемости происходит на фоне довольно высоких показателей вакцинации от ковида. Трижды вакцинированы в Финляндии около 1,7 миллиона человек, то есть 30,4 % населения страны. Две дозы вакцины получили 77,6 % местных жителей, или 4,1 миллиона человек.