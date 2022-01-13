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Заболеваемость ковидом в Финляндии бьет рекорды

Новости. Общество
14:02, 14 Января 2022
фото: © ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

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Почти треть населения соседней страны вакцинирована трижды.

Заболеваемость ковидом в Финляндии бьет рекорды. Как пишет Yle, накануне в стране был зафиксирован новый пик суточного заражения – 14 277 случаев. От коронавируса умерли 12 человек.

Примечательно, что рост заболеваемости происходит на фоне довольно высоких показателей вакцинации от ковида. Трижды вакцинированы в Финляндии около 1,7 миллиона человек, то есть 30,4 % населения страны. Две дозы вакцины получили 77,6 % местных жителей, или 4,1 миллиона человек.

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Комментарии

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mts
2022-01-14 14:28:05
Странный позитив. То ли ещё у нас будет с вакцинацией на уровне Никарагуа.
Экcперд
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