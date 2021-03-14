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Заболеваемость ОРВИ снизилась в Карелии за неделю на 25 процентов

Новости. Общество
14:49, 15 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5168 случаев заболевания ОРВИ, сообщили в карельском Управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей в Карелии отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 25% - 1724 случая. На сегодняшний день уровень заболеваемости среди совокупного населения ниже эпидемического порога во всех возрастных группах.

В Петрозаводске за минувшую неделю зарегистрировано 2490 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 37,5%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения стала ниже на 23,9%  (-781 сл.).

При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю выделены вирусы: парагриппа 4 типа (31%), прочие респираторные вирусы: риновирус (7%), коронавирус (31%), 4 бокавирус (31%), вирусов гриппа не обнаружено.

За неделю в больницу с диагнозом ОРВИ госпитализировано 24 человека.

Неделей ранее заболеваемость ОРВИ в Карелии резко выросла и превысила эпидемический порог.

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Комментарии

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zanoza
2021-03-15 15:13:28
Но при этом 6 классов отправлены на карантин по ОРВИ, однако.
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