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Заболевшим простудой не страшен коронавирус, считает профессор РАН

Новости. Общество
09:00, 22 Сентября 2021
фото: © fizkes / Shutterstock / FOTODOM

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Болеющие простудой или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом, так как во время заболевания в организме вырабатываются противовирусные вещества.

Об этом URA.RU рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

По его словам, болеющий человек не может заразиться вторым вирусом, поскольку в его организме вырабатывается противовирусный белок.

«Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ…Обычно, когда человек болеет одним вирусом, он не заболевает другим. Идет защита, потому что выделяется интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», — пояснил вирусолог.

Вместе с тем, он отметил, что вскоре, после выздоровления от простуды, человек может заразиться ковидом.

«Поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело», —добавил Чумаков.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с URA.RU отметил, что респираторные микст-инфекции весьма распространенное явление. При этом один вирус может оказаться сильнее другого, поскольку более раннее заражение уже вызовет выработку интерферонов, сказал он.

«Наличие сочетанных инфекций давно отмечено учеными. И респираторных, и желудочно-кишечных. Такое может быть, но, как правило, одна инфекция оказывается сильнее другой. Какая из них будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции, и в какой последовательности они попадут в организм», — сказал собеседник агентства.

 

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