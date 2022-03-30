Заброшенный корабль загорелся в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии произошел пожар на заброшенном судне.
В Петрозаводске в понедельник утром загорелось заброшенное судно. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 6-40. Возгорание было ликвидировано в 9-57. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС.
В МЧС загоревшийся объект назвали плавучей пристанью, которая в течение 15-20 лет не эксплуатируется.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Видео ликвидации возгорания опубликовал на youtube пользователь под ником «ilya».
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