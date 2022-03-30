Заброшенный корабль загорелся в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии произошел пожар на заброшенном судне.

В Петрозаводске в понедельник утром загорелось заброшенное судно. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 6-40. Возгорание было ликвидировано в 9-57. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС.

В МЧС загоревшийся объект назвали плавучей пристанью, которая в течение 15-20 лет не эксплуатируется.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Видео ликвидации возгорания опубликовал на youtube пользователь под ником «ilya».