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Забывчивый юноша из Карелии сначала стал жертвой мнимого разбоя, а затем подсудимым

Новости. Криминал
09:55, 10 Мая 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

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Житель Суоярви совершил ложный донос, чтобы ускорить поиски своей вещи, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Суоярви установили факт ложного доноса — преступление совершил 21-летний местный житель.

Ранее молодой человек обратился в полицию, рассказав, что на улице на него напали двое неизвестных, отобрав смартфон и кошелек. Юноша детально описал каждого из нападавших.

Однако факт разбойного нападения не подтвердился. Оказалось, что гаджет молодой человек забыл у своего приятеля. Уже после подачи заявления он вспомнил об этом и забрал смартфон. Молодой человек, по его словам, выдумал историю об ограблении, потому что думал таким образом ускорить поиски телефона.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «ложный донос». Забывчивому выдумщику грозит до 2 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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