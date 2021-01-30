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Зачем аэропорту в Петрозаводске понадобились миллионы литров питьевой воды

Новости. Общество
09:59, 31 Января 2021
фото: Наталья Захарчук / Столица на Онего
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Как бюджетное учреждение Карелии заказало миллионы литров питьевой воды, отказалось от их покупки, а ему за это ничего не было.

В Карелии еще не успели забыть о беспрецедентном аукционе, который устроило в конце сентября республиканское бюджетное учреждение "Аэропорт "Петрозаводск". Организация, финансируемая из дефицитной карельской казны, решила заказать для своих нужд более 5 миллионов литров питьевой воды за 4 миллиона рублей. Причем, по условиям торгов, это "озеро" необходимо было поставить в аэропорт до конца прошлого года, т.е. фактически в течение трех месяцев. Нетрудно посчитать, что объем суточной поставки питьевой воды бюджетному учреждению должен был составить более 50 тысяч литров.

Аукционом заинтересовались два индивидуальных предпринимателя – Арина Маркова и Владимир Шабунин, и в итоге победителем торгов была признана госпожа Маркова из Петрозаводска, которая предложила исполнить контракт за 2,2 миллиона. Но то, что происходило дальше, оказалось не менее любопытным, чем сама закупка.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-01-31 12:25:34
Да фиг знает. Это может остатки средств благополучно освоили в конце года. Не вижу ничего удивительного, обычное дело. Сколько не освоил, на столько смету расходов и сократят и в будущем году может не хватить, придется запрашивать, писать кучу бумажек, дадут как обычно меньше, чем просил, на какие нибудь вехи бабла в смете не хватит и тебя еще и крайним сделают. Поэтому лучше все освоить пока не поздно.
во всяком, случае водичка мне напоминает такой сценарий :)
Off
2021-01-31 11:28:43
Да уже , в течение двадцати лет мы наблюдаем эту картину. К власти пришли ...эмм .. люди с низкой социальной ответственностью. Доминантой их деятельности ,является - а где еще , что нибудь еще сп... стибрить " Ну , это все равно , что отправить лису ..руководить курятником . Под влияние этой системы ЖиВ ,попали все структуры государственной власти .... Все ..... Демонстративное беззаконие , к несогласным (Навальный и сторонники) и наоборот- защита "социально-близких" преступников . Исключение для тех ,кто не захотел делиться с теми ,кто выше по вертухали . Их кошмарят показательно (кремень ) . Так и живем . Одного не пойму почему сановные воры не задумываются , что уйдет дедушка на отдых в свой дворец ...придет новый . Он будет зачищать ,однозначно , бывшее окружение .... а статьи найдутся , как ,например , в этом случае.
Беня
2021-01-31 12:11:29
Off нам рассказывает шо до Путина не было воровства :) То шо в совдепии не было секса это я слышал, но то шо в совдепии и дальше при Ельцине плоть до Путина не было воровства это, конечно, да :) креативненько :)
пять баллов :)
Off жги еще :)
Off
2021-01-31 12:38:46
Беня Крик . Я так понимаю , что ты за жуликов топишь ,шлемазл. :) Сколько сребренников тебе перепадает ? :)
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