Зачем аэропорту в Петрозаводске понадобились миллионы литров питьевой воды

Как бюджетное учреждение Карелии заказало миллионы литров питьевой воды, отказалось от их покупки, а ему за это ничего не было.

В Карелии еще не успели забыть о беспрецедентном аукционе, который устроило в конце сентября республиканское бюджетное учреждение "Аэропорт "Петрозаводск". Организация, финансируемая из дефицитной карельской казны, решила заказать для своих нужд более 5 миллионов литров питьевой воды за 4 миллиона рублей. Причем, по условиям торгов, это "озеро" необходимо было поставить в аэропорт до конца прошлого года, т.е. фактически в течение трех месяцев. Нетрудно посчитать, что объем суточной поставки питьевой воды бюджетному учреждению должен был составить более 50 тысяч литров.

Аукционом заинтересовались два индивидуальных предпринимателя – Арина Маркова и Владимир Шабунин, и в итоге победителем торгов была признана госпожа Маркова из Петрозаводска, которая предложила исполнить контракт за 2,2 миллиона. Но то, что происходило дальше, оказалось не менее любопытным, чем сама закупка.

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