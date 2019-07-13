Зачем известный эколог из Карелии занялся лесохозяйственной деятельностью?

Эколог Александр Марковский, возглавлявший около двух десятков лет карельскую природоохранную организацию "СПОК", стал руководителем предприятия "Лесная территория".

Бывший гражданский активист рассказал "Столице на Онего", чем он занимается теперь, и объяснил причины своих действий.

– Александр, что заставило тебя уйти из общественной охраны природы, которой ты отдал около двадцати лет своей жизни?

– На тот момент я больше не видел в нашей стране возможности заниматься этой деятельностью. Это не значит, что другие энтузиасты, эксперты, специалисты не могут заниматься общественной охраной природы, но для меня такая возможность в 2015 году была исчерпана. Мне пришлось во многом переформатировать свое представление о том, чем я занимался, и стало понятно, что лесохозяйственная деятельность связана с охраной природы и является, по сути, ее обратной стороной, потому что в совокупности охрана природы и лесное хозяйство открывают дорогу к рациональному использованию лесов.

– И теперь ты – лесохозяйственник?

– Скорее, я – эксперт, который знает лес с двух сторон: со стороны охраны природы и со стороны лесного хозяйства. Сейчас я руковожу предприятием "Лесная территория", у которого опять-таки два основных направления деятельности – лесохозяйственная производственная деятельность, включающая в себя посадки леса и уход за ним и экспертно-консультационная работа по развитию интенсивной модели лесного хозяйства, внедряемой сегодня в нашей стране.

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