Зачем известный эколог из Карелии занялся лесохозяйственной деятельностью?

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Эколог Александр Марковский, возглавлявший около двух десятков лет карельскую природоохранную организацию "СПОК", стал руководителем предприятия "Лесная территория".
Бывший гражданский активист рассказал "Столице на Онего", чем он занимается теперь, и объяснил причины своих действий.
– Александр, что заставило тебя уйти из общественной охраны природы, которой ты отдал около двадцати лет своей жизни?
– На тот момент я больше не видел в нашей стране возможности заниматься этой деятельностью. Это не значит, что другие энтузиасты, эксперты, специалисты не могут заниматься общественной охраной природы, но для меня такая возможность в 2015 году была исчерпана. Мне пришлось во многом переформатировать свое представление о том, чем я занимался, и стало понятно, что лесохозяйственная деятельность связана с охраной природы и является, по сути, ее обратной стороной, потому что в совокупности охрана природы и лесное хозяйство открывают дорогу к рациональному использованию лесов.
– И теперь ты – лесохозяйственник?
– Скорее, я – эксперт, который знает лес с двух сторон: со стороны охраны природы и со стороны лесного хозяйства. Сейчас я руковожу предприятием "Лесная территория", у которого опять-таки два основных направления деятельности – лесохозяйственная производственная деятельность, включающая в себя посадки леса и уход за ним и экспертно-консультационная работа по развитию интенсивной модели лесного хозяйства, внедряемой сегодня в нашей стране.
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