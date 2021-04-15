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Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?

Новости. Экономика
09:20, 16 Апреля 2021
фото: © unsplash.com
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У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?

Напомним, что важным условием для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 является отсутствие признаков ОРВИ в последние две недели до вакцинации. В день проведения вакцинации пациент осматривается врачом, переболевшие коронавирусной инфекцией и с положительным результатом теста на антитела не прививаются.

Исследование методом ПЦР необходимо пройти, если в течение последних 14 дней перед вакцинацией: 

— вы контактировали с инфицированными SARS-COV-2 (COVID-19)

— у вас отмечался хотя бы один из симптомов COVID-19 за последние 2 недели.

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