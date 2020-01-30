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Задержан петрозаводчанин, месяц державший в страхе микрорайон города

Новости. Криминал
09:33, 31 Января 2020
фото: pixabay
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На Кукковке задержан мужчина, месяц нападавший на женщин, которые, на его взгляд, не могли оказать сопротивление, сообщили в МВД Карелии.

С начала января в отдел полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску поступили заявления о трех аналогичных хищениях. В микрорайоне Кукковка мужчина вырывал сумки у пожилых женщин и убегал.

В первом случае у 65-летней петрозаводчанки злоумышленник открыто похитил сумку, в которой, помимо документов и кошелька с деньгами, находился дорогостоящий смартфон.

Следственно-оперативная группа обнаружила гаджет неподалеку от места происшествия. По версии правоохранителей, он выпал у торопившегося похитителя.
У другой горожанки в похищенной сумочке, кроме прочего, находилось ювелирное украшение – золотая цепочка. Третья женщина лишилась денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 установили личность подозреваемого – 32-летнего горожанина. Выяснили, что по месту регистрации он не проживает: петрозаводчанин поссорился с родственниками и ночевал где придется. Трудоустроен мужчина не был и имел судимость за хранение наркотических средств. Ранним утром 29 января он был задержан сотрудниками полиции.

Мужчина сознался в совершенных преступлениях. Он пояснил, что смог придумать только такой способ заработка.

Присматривал жертв, которые, по его мнению, не смогли бы дать отпор. Совершив грабеж "на рывок", подозреваемый из сумок забирал только наличные деньги. Остальное выбрасывал на улице. Средства тратил на личные нужды.

По описанным фактам возбуждены уголовные дела о грабежах. Подозреваемый находится под стражей.

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Комментарии

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Вася
2020-01-31 09:40:38
Времени на расскачку нет,вот он рывок,прорыв.
Гость
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