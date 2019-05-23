Задержан участник кровавой поножовщины в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали мужчину, нанесшего ножом несколько ранений оппоненту.

Как сообщает ведомство, наряд вневедомственной охраны в Петрозаводске получил информацию, что у одного из домов по улице Гоголя находится мужчина с травмами.

Там 35-летний мужчина рассказал стражам порядка, что раны были нанесены в ходе конфликта. Во дворе дома по улице Лососинской сотрудники вневедомственной охраны нашли второго участника драки, он был весь в крови. Петрозаводчанин узнал своего оппонента и пояснил, что тот нанес ему ножевые ранения. Мужчинам была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Первому помощь не понадобилась, второго - госпитализировали с множественными резанными ранами.

В итоге, 35-летний мужчина был передан сотрудникам МВД.