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Задержан водитель, который врезался в автомобиль и ушел с места ДТП в Петрозаводске

Новости. Происшествия
07:20, 21 Апреля 2020
фото: ДТП ПТЗ
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Нарушителем оказался мужчина без водительских прав, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

По данным ведомства, 20 апреля сотрудниками Госавтоинспекции в результате оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен водитель автомобиля "ВАЗ", который 19 апреля около 20.00 часов въехал в припаркованную машину на улице Мичуринской, оставил автомобиль, скрылся с места происшествия. В ГИБДД о происшествии мужчина не сообщил.

"Им оказался молодой человек, 1987 года рождения, не имеющий права управления транспортным средством", - отметили в пресс-службе ведомства.

В отношение нарушителя составили протоколы по  ч.1 ст 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и  ст.12.27 КоАП РФ " Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния".

Водителя поместили в камеру для административно задержанных.

Ранее сообщалось, что момент ДТП попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

 

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