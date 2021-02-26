Задержанному в пьяном виде водителю в Карелии грозит уголовная ответственность

Автоинспекторы в Медвежьегорском районе Карелии задержали водителя, находившегося в нетрезвом состоянии, ему грозит не лишение прав, а уголовная ответственность.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Минувшей ночью сотрудники ДПС остановили автомобиль Renault Megane под управлением 40-летнего водителя. Мобильный алкотестер показал, что он находится в состоянии опьянения.

Выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен водительского удостоверения за управление в нетрезвом состоянии.

"В отношении водителя полицейскими составлены материалы по статье 264 прим.1 Уголовного кодекса за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Решение примет суд", - сообщили в ГИБДД.



С начала года автоинспекторы в Карелии отстранили от управления транспортом порядка 200 нетрезвых водителей.