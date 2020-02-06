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Задержанный по подозрению во взятке глава Минтранса Карелии оказался одним из самых обеспеченных членов республиканского правительства

Новости. Криминал
14:41, 07 Февраля 2020
фото: © страница вконтакте Алексей Кайдалов vk.com/id479595931
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В последней декларации о доходах уволенного чиновника – квартира в Испании, которой он владеет совместно с супругой.

Задержанный по подозрению в получении взятки министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов оказался одним из самых обеспеченных членов республиканского правительства. Судя по последней декларации о доходах главы карельского Минстроя, в 2018 году господин Кайдалов вместе со своей супругой владел несколькими квартирами и земельными участками, в том числе в собственности семейной пары находилась квартира в Испании. При этом годовой доход карельского министра составил около 2,2 миллиона рублей.

Отчитаться о доходах за прошлый год господин Кайдалов не успел, но, как стало известно "Столице на Онего", министр получил весьма неплохие премиальные за свою работу.

Читайте подробнее в статье "Камера вместо квартиры в Испании".

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