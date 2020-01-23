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Задержаны сообщники жителя Карелии, который погиб при попытке взорвать банкомат

Новости. Криминал
13:17, 24 Января 2020
фото: © Кадр из видео
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Преступники орудовали в Вологде, Череповце и Костроме, сообщили в МВД Вологодской области.

Напомним, 8 октября 37-летний петрозаводчанин погиб при попытке вскрыть банкомат в Череповце с использованием газового оборудования.

Полицейские установили, что к данному преступлению причастны несколько человек, а также узнали марку автомобиля, на котором мог скрыться соучастник подрывника.

В Вашкинском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль схожий по ориентировке и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Карелии.

Выяснилось, что злоумышленники действовали в Вологде, Череповце и Костроме. Полицейские из Череповца совместно с коллегами из Карелии задержали третьего участника преступной группы – 36-летнего мужчину.

Мужчины арестованы.

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Комментарии

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кир
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