Задержаны сообщники жителя Карелии, который погиб при попытке взорвать банкомат

Преступники орудовали в Вологде, Череповце и Костроме, сообщили в МВД Вологодской области.

Напомним, 8 октября 37-летний петрозаводчанин погиб при попытке вскрыть банкомат в Череповце с использованием газового оборудования.

Полицейские установили, что к данному преступлению причастны несколько человек, а также узнали марку автомобиля, на котором мог скрыться соучастник подрывника.



В Вашкинском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль схожий по ориентировке и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Карелии.



Выяснилось, что злоумышленники действовали в Вологде, Череповце и Костроме. Полицейские из Череповца совместно с коллегами из Карелии задержали третьего участника преступной группы – 36-летнего мужчину.

Мужчины арестованы.