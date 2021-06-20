Заехавший в Петрозаводск рецидивист обокрал местного жителя

Петрозаводчанин забыл совет группы «Наутилус Помпилиус» не пить с ворами и поплатился за это, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 36-летний местный житель. Он сообщил, что у него пропали мобильный телефон, зарядное устройство и пауэрбанк общей стоимостью свыше 5 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что накануне кражи распивал алкогольные напитки с малознакомым ему мужчиной. Заявитель предположил, что именно он может быть причастен к краже. В дальнейшем эта версия подтвердилась.

Сотрудники уголовного розыска нашли 36-летнего ранее судимого жителя Пряжинского района. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал полицейским, что это он похитил чужое имущество, а затем продал его. Вырученные деньги он потратил на еду и алкоголь.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.