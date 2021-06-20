Реклама
Прислать новость
На пляже в Петрозаводске, где утонули трое подростков, пропал мужчина 1
Сегодня 07:00
Авария на перекрестке в Петрозаводске спровоцировала огромную пробку (ВИДЕО) 1
Сегодня 13:32
На Зареку вернулось электричество
20.06.2021 23:50

Заехавший в Петрозаводск рецидивист обокрал местного жителя

Новости. Криминал
18:40, 21 Июня 2021
фото: © Fotolia / anetlanda

Петрозаводчанин забыл совет группы «Наутилус Помпилиус» не пить с ворами и поплатился за это, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 36-летний местный житель. Он сообщил, что у него пропали мобильный телефон, зарядное устройство и пауэрбанк общей стоимостью свыше 5 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что накануне кражи распивал алкогольные напитки с малознакомым ему мужчиной. Заявитель предположил, что именно он может быть причастен к краже. В дальнейшем эта версия подтвердилась.

Сотрудники уголовного розыска нашли 36-летнего ранее судимого жителя Пряжинского района. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал полицейским, что это он похитил чужое имущество, а затем продал его. Вырученные деньги он потратил на еду и алкоголь.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
14.06.2021, 18:10
Возбуждено уголовное дело против чиновников мэрии Петрозаводска из-за утонувших подростков
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
15.06.2021, 18:29
«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»