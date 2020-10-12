Зафиксирован повышенный уровень заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения Карелии

Об эпидемиологической обстановке по ОРВИ в Карелии рассказали в управлении Роспортребнадзора республики.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 4127 случаев заболевания ОРВИ.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже уровня эпидемического порога на 18,7%. Превышение отмечено среди взрослых 15 лет и старше (+17,0%); среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога в возрасте 0-2 года (-47,8%), 3-6 лет (-44,6%), 7-14 лет (-48,7%).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРИ (острый респираторных инфекций)среди совокупного населения на 15,5% (-755 сл.).

В республике продолжается прививочная компания против гриппа, как самого эффективного способа защиты, отметили в ведомстве.