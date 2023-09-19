Мошенники размещали на дверях объявления с qr-кодами и лишали денег жильцов

Аферисты стали использовать новый вид мошенничества с использованием qr-кодов.

Так, жильцы многоквартирных домов обнаружили на входных дверях объявления с информацией о скорой смене домофона. Также сообщалось, что необходимо сканировать qr-код и оставить заявку на необходимое количество ключей от подъезда. Выяснилось, что ссылка вела на сайт, где просили ввести данные банковской карты. После этого списывались деньги.

Кроме того, операция с деньгами могла некоторое время оставаться скрытой для собственника счета. Так, в одном из случаев петрозаводчанка трижды оплатила неведомую ей услугу, потому что получала уведомление, что операция не удалась. Так повторилось несколько раз, пока женщина не получила сообщение от банка о том, что у нее списали 4 тысячи рублей.

По всем обращениям граждан проводятся проверки, отметили в пресс-службе МВД Карелии.

Жителей республики призвали быть бдительными.

«Помните, что размещенные в общественных местах объявления с qr-кодами и ссылками могут помочь злоумышленникам похитить ваши деньги», — предупредили в МВД Карелии.

Чтобы узнать об услугах и изменениях, связанных с обслуживанием дома, следует обратитесь в управляющую компанию, пососветовали в полиции.