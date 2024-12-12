Загадочные следы на снегу рассказали о давней трагедии на границе Карелии

В Нижне-Свирском заповеднике опубликовали архивную фотографию

В Нижне-Свирском государственном заповеднике, расположенном в Ленинградской области на границе с Карелией, опубликовали архивное фото таинственных следов на снегу. Одна из страниц «Белой книги леса» была написана еще в минувшем веке и рассказала и произошедшей трагичной истории.

«Здесь запечатлён след рыси, которая тащила свою добычу — зайца», — помогли расшифровать загадку сотрудники заповедника.

Ранее в Приладожье Карелии камера фотонаблюдения зафиксировала европейских ланей.