Загадочные следы на снегу рассказали о давней трагедии на границе Карелии

В Нижне-Свирском заповеднике опубликовали архивную фотографию
В Нижне-Свирском государственном заповеднике, расположенном в Ленинградской области на границе с Карелией, опубликовали архивное фото таинственных следов на снегу. Одна из страниц «Белой книги леса» была написана еще в минувшем веке и рассказала и произошедшей трагичной истории.
«Здесь запечатлён след рыси, которая тащила свою добычу — зайца», — помогли расшифровать загадку сотрудники заповедника.
Ранее в Приладожье Карелии камера фотонаблюдения зафиксировала европейских ланей.
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