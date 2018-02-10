Загоревшийся в поселке Карелии жилой барак пожарные тушили 3 часа

В поселке Сяпся Пряжинского района в 22.23 загорелся жилой многоквартирный дом, потушить его удалось только во втром часу ночи, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую пятницу 9 февраля в 22.23 в поселке Сяпся Пряжинского района загорелся бревенчатый одноэтажный дом на 4 квартиры. Как сказли пожарные, из-за конструкции дома и массивных бревен с огном справиться было сложно.

Тушили пожар до ночи, в 1.10 возгорания ликвидировали.

Лля ликвидации пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Пряжинского и Прионежского районов (10 чел., 3 ед. техники).

На пожаре никто не пострадал, но строение сгорело полностью.