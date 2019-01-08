Загранпаспорта в Карелии начнут выдавать через МФЦ в начале 2019 года

Государственную услугу по выдаче загранпаспортов нового поколения в Петрозаводске будут оказывать многофункциональные центры, сообщает министерство экономического развития Карелии.

"Министерством финансов Республики Карелия выделены дополнительные средства на приобретение программно-технического комплекса для выдачи загранпаспортов. В настоящее время оборудование поступило в МФЦ, проводятся работы по настройке и запуску оборудования", - говорится в сообщении.

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