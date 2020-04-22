Займы для ИП под 0% на выплату зарплаты работникам начали выдавать в Сбербанке

Сбербанк объявил о начале приема заявок от индивидуальных предпринимателей (ИП), пострадавших от распространения коронавируса, на кредиты на выплату зарплат сотрудникам под 0% годовых.

Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"В эти выходные было подписано решение ВЭБ.РФ, которое утвердило возможность предоставления Внешэкономбанком поручительств для кредитования индивидуальных предпринимателей по государственной программе под 0% годовых. (…) Еще на прошлой неделе мы приняли более 700 заявок от ИП, а всего по этой государственной программе мы получили от клиентов 4,5 тысячи заявок", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

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