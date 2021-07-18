Заказ пиццы через интернет закончился для жительниц Петрозаводска потерей 13 тысяч рублей

Мошенники списали деньги с карты петрозаводчанки, заказавшей пиццу через популярный сайт доставки.

По сообщению МВД Карелии, вечером 16 июля в петрозаводскую полицию обратились две девушки. Они рассказали полицейским, как попались на уловку мошенников.

Канун выходных петрозаводчанки решили отметить, заказав пиццу. В интернете открыли сайт одной популярной доставки и сделали заказ. Но оплата почему-то не прошла. Тогда они еще раз ввели данные карты и код из смс. Проверив смс-сообщения, они заметили, что со счета списалось 13 тысяч рублей. Они выяснили, что сайт был подделкой и данные карты были введены на ресурсе, лишь имитирующем оригинальный. Пиццу им не доставили, и они отправились в полицию.

По данному факту сотрудниками уголовного розыска проводится проверка.

Напомним, Карелия попала в число регионов-лидеров по числу краж с банковских карт.