Реклама
Прислать новость
Деревенское кладбище после лесного пожара в Карелии превратилось в пепелище (ФОТОФАКТ) 4
Сегодня 06:40
МЧС хочет разрешить сжигать сухую траву на дачах в 15 метрах от построек 10
18.07.2021 19:40
Из-за лесного пожара началась эвакуация жителей поселка в Карелии 5
18.07.2021 19:01
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров   7
18.07.2021 19:58

Заказ пиццы через интернет закончился для жительниц Петрозаводска потерей 13 тысяч рублей

Новости. Криминал
13:12, 19 Июля 2021
фото: © freepik.com/prostoole

Мошенники списали деньги с карты петрозаводчанки, заказавшей пиццу через популярный сайт доставки.

По сообщению МВД Карелии, вечером 16 июля в петрозаводскую полицию обратились две девушки. Они рассказали полицейским, как попались на уловку мошенников.

Канун выходных петрозаводчанки решили отметить, заказав пиццу. В интернете открыли сайт одной популярной доставки и сделали заказ. Но оплата почему-то не прошла. Тогда они еще раз ввели данные карты и код из смс. Проверив смс-сообщения, они заметили, что со счета списалось 13 тысяч рублей. Они выяснили, что сайт был подделкой и данные карты были введены на ресурсе, лишь имитирующем оригинальный. Пиццу им не доставили, и они отправились в полицию.

По данному факту сотрудниками уголовного розыска проводится проверка.

Напомним, Карелия попала в число регионов-лидеров по числу краж с банковских карт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-19 14:13:06
Какие бабы, такая и пица.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга
14.07.2021, 16:14
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске

Аналитика

16.07.2021 09:05
Политкухня
Ковид сыграет в политику 10
Результаты выборов в Карелии непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.
«Как содрать, а не заработать» 6
15.07.2021 13:27
Жить и работать на малой родине 6
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 25
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»