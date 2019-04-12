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Новости. Общество
09:18, 12 Апреля 2019

Впервые заключенную из колонии-поселения в Петрозаводске отпустили в отпуск

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Осужденная колонии-поселения ИК-9 города Петрозаводска получила отпуск с выездом за пределы исправительного учреждения, сообщили в УФСИН Карелии.

Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы тоже имеют право на отпуск. Это право прописано в статье 97 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

Разрешение на подобные выезды даются начальником исправительного учреждения с учетом характера и тяжести совершенного преступления, отбытого срока, личности и поведения осужденного. При этом время, которое он будет проводить с семьей, засчитывается в срок отбывания наказания.

Впервые осужденная, отбывающая наказание в колонии-поселения при исправительной колонии №9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия, получила 7 дней отпуска с выездом за пределы исправительного учреждения. Женщина трудоустроена, положительно характеризуется, имеет 4 поощрения за примерное поведение и добросовестный труд.

В настоящее время осужденная проводит отпуск в Петрозаводске, в кругу семьи. Дважды в день по месту жительства ее проверяют сотрудники ИК-9, также у женщины есть обязательство один раз в день отзваниваться дежурному в исправительное учреждение.

В дальнейшем руководство УФСИН России по Республике Карелия планирует продолжить практику проведения отпусков осужденных за пределами учреждений. В ближайшие дни еще 3 осужденных воспользуются этим правом.

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