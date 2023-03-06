Заключенные Карелии поборются за «Надежду»

Осужденные ИК-7 примут участие в конкурсе фильмов «Надежда», создав собственное кино, сообщили в УФСИН Карелии.

«Надежда» — ежегодный конкурс фильмов, созданных осужденными, отбывающими наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В этом году в проекте смогут принять участие лица, преступившие закон и находящиеся в местах лишения свободы, со всех уголков страны.

Карелия не стал исключением и присоединилась к кинофестивалю. Так, например, уже известно, что на суд высококвалифицированного жюри будет представлена работа Исправительной колонии № 7 в Сегеже. О чем будет кино, участники конкурса пока держат в секрете. Представить свою работу они должны в срок до 20 мая.

Добавим, что главные задачи «Надежды» — помощь людям, оказавшимся в местах лишения свободы, обретение осужденными полезных социальных навыков, развитие их талантов, а также организация досуга лиц, находящихся в местах лишения свободы.