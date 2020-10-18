Заключенные в Карелии остались без свиданий из-за коронавируса

В учреждениях УФСИН России по Республике Карелии приостанавливается предоставление длительных и краткосрочных свиданий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

С 19 октября подозреваемые, обвиняемые и осуждённые в Карелии могут рассчитывать только на свидания с адвокатами и иными лицами, осуществляющими им оказание юридической помощи, а также с работниками органов следствия и дознания. Встречи, как и прежде, проводятся в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется разграничительное стекло, сообщили в УФСИН Карелии.

Все свидания с лицами, не связанными с оказанием юридической помощи, в учреждениях Управления временно приостановлены из-за эпидситуации. Ограничительные меры вводятся в ИК-1, РБ-2, ЛИУ-4, ИК-7, ИК-9, СИЗО-1 и СИЗО-2.

"Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий", – говорится в сообщении в УФСИН Карелии.

Ранее заключенные в Карелии прошли курс реабилитации от алкоголизма и наркомании.