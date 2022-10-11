Заключенные в Карелии учатся на поваров, сварщиков и кочегаров

Около 250 осужденных осваивают рабочие профессии в образовательных учреждениях при исправительных колониях.

В 2022 году в профессиональных образовательных учреждениях при исправительных колониях в Сегеже и Петрозаводске к занятиям приступили 12 групп студентов, рассказали в УФСИН по Карелии.

Под руководством преподавателей осужденные из ИК-1, ИК-7, ИК-9 и СИЗО-2 — всего 248 человек — осваивают азы профессионального мастерства по различным специальностям, востребованным не только на производственных участках пенитенциарных учреждений, но и на региональном рынке труда. Заключенные учатся на операторов швейного оборудования, мастеров столярного и мебельного производства, сварщиков, машинистов (кочегаров) котельной, поваров, распиловщиков камня, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, автослесарей, станочников деревообрабатывающих станков.

Срок обучения составляет от 2 до 10 месяцев. В дальнейшем при успешной сдаче квалификационных экзаменов осужденным будут выданы свидетельства и дипломы государственного образца. Это позволит заключенным после освобождения быстрее найти себе работу, считают в УФСИН.

Всего в этом учебном году приобрести необходимую специальность смогут более 500 осужденных.

Ранее сообщалось, в Карелии предложили заключенных отправить на уборку Арктической зоны.