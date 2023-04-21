Заключенные в Карелии узнали, как искать работу

Специалисты Агентства занятости населения встретились с осужденными, отбывающими наказание в Республиканской больнице № 2 Медвежьегорска.

Как сообщили в УФСИН Карелии, встреча проходила в рамках Школы подготовки к освобождению.

Сотрудники Агентства занятости населения провели занятие для преступивших закон граждан, чей срок отбывания наказания заканчивается в ближайшие 6 месяцев.



Представители Агентства рассказали заключенным о возможностях трудоустройства, действующих программах помощи в поиске работы и подробно ответили на все вопросы.

Отбывающие наказание узнали о мерах соцподдержки безработных, возможности получения образования и переквалификации.

Главная цель подобных мероприятий – помочь осужденным после отбытия наказания как можно скорее сориентироваться в новых для них условиях и найти достойное место в жизни, отметили в УФСИН Карелии.