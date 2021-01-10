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Заключенный колонии в Карелии признался в преступлении 5-летней давности и получил еще срок

Новости. Общество
07:25, 11 Января 2021
фото: Столица на Онего
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Отбывающий наказание рецидивист рассказал о краже 5-летней давности, и ему добавили срок, сообщили в Прионежском районном суде.

В Прионежском районном суде Карелии вынесли приговор в отношении мужчины, совершившего 5 лет назад кражу из дачного дома в одном из дачных кооперативов Прионежского района.

Летом 2015 года неоднократно судимый мужчина совершил кражу имущества из дачного дома.

Расследование уголовного дела длительное время было приостановлено, так как не могли установить преступника.

В 2020 году рецидивист, отбывающий наказание по приговору суда в исправительном учреждении, добровольно написал явку с повинной о совершенном им преступлении.

Судом по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.

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