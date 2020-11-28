Заключенный в Карелии сочинил трогательное стихотворение для мамы (ВИДЕО)

Конкурс стихотворений, посвященный Дню матери, прошел в исправительной колонии №7, сообщили в УФСИН Карелии.

В Российской федерации праздник День матери учреждён в 1998 году. В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню матери, в исправительной колонии №7 в Сегеже был организован конкурс: "Стихотворение для мамы".

На протяжении месяца осужденные работали над сочинением композиций. Работники студии кабельного телевидения озвучили авторские произведения, наложив звук на трогательный видеоролик.

Рисовала песком Анна Данилова, стих написал осужденный Александр из 6 отряда ИК №7.