890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске 2
28.11.2020 15:35
Снос "Невского пассажа" в Петрозаводске может угрожать жизни посетителей, решил суд 7
28.11.2020 13:15
Предновогодние выплаты получат некоторые категории пенсионеров 1
28.11.2020 20:40
Белуга отказался отвечать на вопросы об уголовном деле, сославшись на тест на коронавирус
28.11.2020 12:54
Парфенчиков пообещал не допустить открытия магазина в Доме культуры 3
28.11.2020 16:52
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 2,2 млн
28.11.2020 15:53

Заключенный в Карелии сочинил трогательное стихотворение для мамы (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:03, 29 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Конкурс стихотворений, посвященный Дню матери, прошел в исправительной колонии №7, сообщили в УФСИН Карелии.

В Российской федерации праздник День матери учреждён в 1998 году. В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню матери, в исправительной колонии №7 в Сегеже был организован конкурс: "Стихотворение для мамы".

На протяжении месяца осужденные работали над сочинением композиций. Работники студии кабельного телевидения озвучили авторские произведения, наложив звук на трогательный видеоролик.

Рисовала песком Анна Данилова, стих написал осужденный Александр из 6 отряда ИК №7.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владимир11
2020-11-29 11:00:22
Хороший стих сейчас услышал
Прекрасно, радостно, светло
И с мамой вдруг стою под крышей
А думы - что в "семерку" привело?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске

Аналитика

25.11.2020 15:15
Политкухня
В чем подозревают Белугу 10
Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 13
23.11.2020 15:00
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»