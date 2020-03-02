Заключенным больницы УФСИН в Карелии устроили экстрим

В республиканской больнице №2 прошли соревнование по силовому экстриму, сообщили в УФСИН по Карелии.

В спортивном празднике приняли участие три команды: "Вышибалы" – сборная инфекционного и терапевтического отделений, "Дружина" – отряда хозяйственного обслуживания, а также "Львы" сборная хирургического отделения и отряда хозяйственного обслуживания №2.

Силовой экстрим включил в себя такие состязания, как "Мешок Атласа", "Пожарный спринт", "Поднятие гири", "Эстафета шахтера", "Фермерская прогулка", финальным и завершающим соревнованием между осужденными стало перетягивание каната.

По итогам всех состязаний, лучшей признана команда "Вышибалы".

Соревнования по силовому экстриму закончились совместным чаепитием в столовой, каждая команда получила сладкий приз –торт.

Ранее осужденные в Карелии записались на курсы по профилактике алкогольной и наркозависимости.