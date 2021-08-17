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Закон «о гаражной амнистии» вступает в силу с 1 сентября: разъяснения Управления Росреестра по Карелии

Новости. Общество
16:20, 20 Августа 2021
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

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Управление Росреестра по Карелии подготовило разъяснения, какие права получат владельцы гаражей после вступления в силу с 1 сентября федерального закона о «гаражной амнистии».

Этот закон касается гаражей, признанных объектами капитального строительства и возведенный до РФ 30 декабря 2004 года — даты принятия Градостроительного кодекса,

С 1 сентября владельцы таких гаражей получат право бесплатно получить в собственность земельный участок, на котором расположена постройка, при условии, что участок находится в государственной или муниципальной собственности.

Воспользоваться «гаражной амнистией» могут не только владельцы гаражей, но и наследники.

Если земельный участок, на котором находится гараж, подпадает под действие других законов, запрещающих его приватизацию, то владелец сможет получить его в аренду. Размер арендной платы будет не выше суммы земельного налога.

«Государственная регистрация права собственности гражданина на земельный участок, на котором расположен гараж, осуществляется одновременно с государственным кадастровым учетом такого гаража…и государственной регистрацией права собственности данного гражданина на такой гараж, которые осуществляются по заявлению исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставивших данному гражданину указанный земельный участок», — говорится в сообщении Росреестра.

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