Закон о "северных надбавках" молодым специалистам с первого дня работы принят в первом чтении

С законодательной инициативой выступили глава республики Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания Элиссан Шандалович, сообщили в правительстве Карелии.

В четверг, 20 февраля, Законодательное собрание Карелии рассмотрело проект "О внесении изменения в Закон Республики Карелия "О гарантиях и компенсациях для отдельных категорий лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на территории Республики Карелия".



Накануне законопроект был рассмотрен и поддержан республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Закон направлен на поддержку молодежи в возрасте до 30 лет, вступающей в трудовые отношения.

Законопроект предлагает установить молодым специалистам процентную надбавку к зарплате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в полном максимальном размере с первого дня работы.

Действие закона будет распространяться на работников, осуществляющих трудовую деятельность в государственных учреждениях республики.

Такая гарантия для работников организаций, финансируемых из местных бюджетов для работников муниципальных учреждений, потребует принятия соответствующих решений органами местного самоуправления региона. Для решения данной задачи республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений направлено обращение к главам администраций муниципальных образований о необходимости разработки аналогичных нормативных правовых актов. На сегодняшний день правовые акты об установлении процентной надбавки молодежи с первого дня работы приняты в Кондопожском и Олонецком муниципальных районах.

Выплату процентной надбавки в полном размере молодым работникам организаций реального сектора экономики предполагается закрепить в соглашении между правительством, профсоюзами и работодателями.

"Сегодня рынок труда региона нуждается в молодых специалистах разных профессий и квалификаций. Во все времена их отличают новые подходы к решению профессиональных задач, инициативность. Эта мера будет способствовать закреплению молодежи на северных территориях. Мы конкурируем за кадры с другими регионами, и зарплата молодых специалистов должна быть привлекательна для успешного трудоустройства", – отметил Артур Парфенчиков.