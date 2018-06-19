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Новости. Общество
13:20, 19 Июня 2018

Закон о штрафах владельцев собак не будет работать в Карелии, считают общественники

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Законопроект, предусматривающий наказания для владельцев домашних животных, имеет массу юридических недочетов, считают общественники.

Во вторник 19 июня депутаты комитета по законности и правопорядку рассмотрели проект закона, вводящий систему штрафов для владельцев домашних питомцев. В документе прописаны суммы конкретных денежных взысканий.

К примеру, владелец собаки, отправивший питомца на свободный выгул, будет вынужден заплатить от двух тысяч до четырех тысяч рублей. За отказ убирать за животным продукты жизнедеятельности придется выплатить от одной тысячи до двух тысяч рублей. Для юридических лиц штрафы более существенные и могут достигать 30 тысяч рублей.

Представительница общественного движения «Живая Россия» Наталья Фадина подвергла законопроект критике. По ее мнению, в документе масса юридических недочетов, которые фактически делают его неприменимым.

Общественница заявила, что на практике оштрафовать владельцев питомцев будет непросто, поскольку в республике нет базы данных и отсутствует процедура регистрации.

Какие прорехи в законодательстве нашли общественники, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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