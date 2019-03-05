Закончилась судебная тяжба о конфискованных деньгах осужденного экс-замминистра Карелии

Арбитражный суд Северо-Западного округа поставил точку в двухлетнем судебном разбирательстве по поводу денежных средств, конфискованных у бывшего заместителя министра труда и занятости Карелии Гивия Карапетова, который отбывает срок в колонии за взятки.

Судебную тяжбу инициировал финансовый управляющий, ведущий дело о банкротстве Карапетова.

В период расследования уголовного дела у экс-чиновника было изъято 230 тысяч рублей, 2,3 тысячи евро и 1,7 тысяча долларов.

Финансовый управляющий направил в суд иск о признании недействительным взыскание штрафа.

Арбитражный суд Карелии согласился с финансовым управляющим и признал незаконным взыскание штрафа с Карапетова.

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