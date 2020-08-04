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Закончилось расследование зверского убийства в общежитии Петрозаводска

Новости. Криминал
07:25, 05 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве соседа в одном из общежитий Петрозаводска на майских праздниках.

Следственный комитет Карелии сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства и покушении на убийство двух лиц в общежитии Петрозаводска.

По версии следствия, днем 05 мая 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из общежитий в Петрозаводске, пришел в комнату своих соседей и в ходе ссоры сначала напал с ножом на хозяйку, а затем на хозяина комнаты, причинив им множественные колото-резаные раны. В результате от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, а женщина была доставлена в больницу и осталась жива.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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