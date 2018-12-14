Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:07, 14 Декабря 2018
фото: valaam.ru

Законодатели Карелии переименовали по просьбе Минобороны остров на Ладоге

Загрузка...

Остров Монастырский получит имя Иоанна Кронштадтского.

Парламент Карелии почти единогласно поддержал 14 декабря предложение министерства обороны России о присвоении имени православного святого Иоанна Кронштадтского одному из островов Монастырской бухты Валаамского архипелага. Как заявила на заседании Законодательного собрания республики председатель депутатского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Анна Лопаткина, этот остров является безымянным, Однако даже на картах крупнейшего российского поисковика "Яндекс" остров в Ладожском озере, которому предполагается присвоить имя Иоанна Кронштадтского, указан как Монастырский.

Читайте подробнее – в статье "Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2018, 17:19
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
12.12.2018, 11:59
Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже
09.12.2018, 18:15
"Будем выводить с полицией"
09.12.2018, 09:49
ВИДЕО: К жителю Петрозаводска во двор пришла крупная рысь
07.12.2018, 12:37
Игры вокруг "Кареллеспрома": следите за руками
10.12.2018, 15:05
В Петрозаводске один из начальников полиции уволился после истории с "маньяком"

Аналитика

Сегодня 14:37
Тема недели
Карелия на грани срыва
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев резко раскритиковал власти Карелии, которые довели реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию республики практически до грани срыва.
Миллиардные грезы 1
13.12.2018 11:41
В чьи сети попались?
12.12.2018 11:35
60 лет работы для людей
12.12.2018 10:49
Избиение старушек 3
12.12.2018 09:14
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:32
Личное мнение
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 3
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
"Я уже не городской"
Сегодня 09:46
Четверть века с Конституцией 6
12.12.2018 13:43
Платная медицина. Как вернуть 13%
07.12.2018 15:50
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 12:02
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»