Законодатели Карелии переименовали по просьбе Минобороны остров на Ладоге

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Остров Монастырский получит имя Иоанна Кронштадтского.
Парламент Карелии почти единогласно поддержал 14 декабря предложение министерства обороны России о присвоении имени православного святого Иоанна Кронштадтского одному из островов Монастырской бухты Валаамского архипелага. Как заявила на заседании Законодательного собрания республики председатель депутатского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Анна Лопаткина, этот остров является безымянным, Однако даже на картах крупнейшего российского поисковика "Яндекс" остров в Ладожском озере, которому предполагается присвоить имя Иоанна Кронштадтского, указан как Монастырский.
Читайте подробнее – в статье "Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны".
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