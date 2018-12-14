Законодатели Карелии переименовали по просьбе Минобороны остров на Ладоге

Остров Монастырский получит имя Иоанна Кронштадтского.

Парламент Карелии почти единогласно поддержал 14 декабря предложение министерства обороны России о присвоении имени православного святого Иоанна Кронштадтского одному из островов Монастырской бухты Валаамского архипелага. Как заявила на заседании Законодательного собрания республики председатель депутатского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Анна Лопаткина, этот остров является безымянным, Однако даже на картах крупнейшего российского поисковика "Яндекс" остров в Ладожском озере, которому предполагается присвоить имя Иоанна Кронштадтского, указан как Монастырский.

Читайте подробнее – в статье "Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны".