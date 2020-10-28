Законодательное собрание помогло колледжам и техникумам приобрести компьютеры для дистанционного обучения

Более 50 единиц компьютерной техники приобретено для студентов техникумов и колледжей республики на сэкономленные Законодательным собранием средства.

Напомним, в весеннюю сессию депутаты предложили направить 2,5 млн рублей, освободившихся за счет оптимизации расходов карельского парламента, на покупку компьютеров для образовательных учреждений.

Председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова 28 октября передала компьютеры в Петрозаводский автотранспортный техникум, техникум городского хозяйства, Петрозаводский педагогический и Сортавальский колледжи.

По словам Галины Гореликовой, республиканские колледжи и техникумы необходимо максимально обеспечить современной компьютерной техникой. Это является неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки будущих специалистов, а также позволит использовать дистанционные технологии в планировании, организации и контроле учебного процесса.

Как отметила Председатель Совета директоров профессиональных образовательных организаций Карелии, руководитель Автотранспортного техникума Ирина Кувшинова, сегодня для образовательной организации возможность вести онлайн-обучение очень актуальна.

"С начала учебного года мы перевели на дистанционное обучение всех студентов заочного отделения и для нас важно, чтобы это обучение было не просто обменом заданиями и самостоятельным чтением литературы, но и обеспечивало возможность живого общения с преподавателем. Кроме того, сегодня возникает необходимость перевода на удаленное обучение отдельных учебных групп, которым также необходимо общение с педагогом. Мы уверены, что новая компьютерная техника будет помогать колледжам и техникумам организовать качественный учебный процесс", - сказала Ирина Кувшинова.

Ранее для организации дистанционного обучения школьников в районах Карелии поправками депутатов из бюджета республики было выделено 7 млн рублей на покупку более 200 ноутбуков.