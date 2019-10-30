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Новости. Общество
22:00, 30 Октября 2019
фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Законопроект о наказании за пропаганду наркотиков внесен в Госдуму

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Депутаты от "Справедливой России" направили на рассмотрение Госдумы проект закона об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.

Соответствующая инициатива опубликована на официальном сайте Госдумы в среду, 30 октября, сообщает радио  Радио Sputnik. 

Ранее президент России Владимир Путин распорядился проработать вопрос об уголовной ответственности за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков, психотропных веществ или их аналогов через интернет.

Авторы инициативы напомнили, что в настоящее время за рекламу и пропаганду наркотиков предусмотрена только административная ответственность.

В случае одобрения предложения наказание за подобные нарушения может составить до пять лет лишения свободы, а если эти действия совершаются через Сеть или СМИ – до семи лет тюрьмы.

"Нас давно тревожит очень опасная тенденция так называемого мягкого потребления. Когда негативное отношение к "тяжелым" наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как "легкие", неопасные, не приводящие якобы к зависимости", – приводит слова лидера "Справедливой России" Сергея Миронова пресс-служба партии.

Правительство должно представить свои предложения по этому вопросу в начале января 2020 года.

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