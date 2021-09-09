Законопроект о пожизненном сроке для педофилов внесен в Госдуму

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов.

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за педофилию, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы предлагаем установить максимально жесткое наказание — пожизненное заключение <…>», — написал он в своем Telegram-канале.

В профильном думском комитете по госстроительству и законодательству пояснили, что документ предполагает введение пожизненного срока за: повторные преступления в отношении детей до 18 лет; преступления в отношении двух и более несовершеннолетних; если преступление против половой неприкосновенности ребенка сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

На этой неделе в Киселевске Кемеровской области ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Полиция задержала его, он уже дал признательные показания.