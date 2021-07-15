Законопроект о штрафах за выброшенных питомцев внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до ста тысяч рублей за жестокое обращение с питомцами.

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству рассказали, какие штрафы предлагаются в новом законопроекте об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными.

Там отметили, что в России уже законодательно оформлены требования в сфере защиты животных, но административных наказаний за их нарушение пока нет. Об этом информирует РИА Новости.

В частности, за несоблюдение требований к содержанию питомцев, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф до трех тысяч рублей для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч — для должностных лиц и до 30 тысяч — для юридических лиц.

Жестокое обращение с животными, если его не посчитают уголовным преступлением, будет караться еще суровее — гражданам могут присудить штраф от пяти до 15 тысяч рублей; должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей; юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей.

Тем, кто попытается завести животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, также грозит штраф: до 15 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и до 150 тысяч рублей — для юридических лиц.

Помимо этого, законопроект вводит ответственность за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию: обычные граждане могут лишиться 15 тысяч рублей, должностные лица — 30 тысяч рублей, а юридические лица — 100 тысяч рублей.

«За осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии или с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, — штраф для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей», — пояснили в комитете.

Также в документе предлагается, установить ответственность за нарушения для владельцев приютов: предупреждение или штраф для должностных лиц до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей.

Рассматривать административные дела в таких случаях будут региональные органы ветеринарного контроля, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.