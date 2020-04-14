Законопроект об антикризисных выплатах ИП получил одобрение в парламенте Карелии

Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, смогут получать ежемесячные выплаты в размере МРОТ, если они лишились работы из-за проведения карантинных мероприятий в Карелии.

Необходимые для этого изменения в законодательстве сегодня поддержал комитет по бюджету и налогам парламента Карелии.

Смысл этой поправки председатель комитета Виталий Красулин объяснил на следующем примере.

"Предприниматель – парикмахер. Работала-работала, парикмахерская закрылась. Она сама работала, отчитывалась, и чтобы как-то что-то кушать, ей нужно получать хотя бы МРОТ. Если у предпринимателя нет наемных работников, на него это распространяется. Это суть поправки", - пояснил Красулин.

Когда эту поправку собирается принять парламент, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".