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Законопроект об увеличении штрафов за надписи на стенах поддержали в парламенте Карелии

Новости. Общество
09:46, 09 Декабря 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Парламентский комитет по законности и правопорядку в первом чтении проект закона, предусматривающий двукратное увеличение штрафов за самовольно нанесенные на здания граффити, надписи и рисунки в Карелии.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По мнению автора законопроекта, инициатива вызвала положительные отклики граждан.

Вместе с тем, увеличение штрафных санкций носит условный характер, так как наносимый вандалами ущерб собственникам имущества намного больше.

О каких суммах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

 
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