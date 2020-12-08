Законопроект об увеличении штрафов за надписи на стенах поддержали в парламенте Карелии

Парламентский комитет по законности и правопорядку в первом чтении проект закона, предусматривающий двукратное увеличение штрафов за самовольно нанесенные на здания граффити, надписи и рисунки в Карелии.
Об этом сообщила пресс-служба парламента.
По мнению автора законопроекта, инициатива вызвала положительные отклики граждан.
Вместе с тем, увеличение штрафных санкций носит условный характер, так как наносимый вандалами ущерб собственникам имущества намного больше.
О каких суммах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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