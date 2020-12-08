Законопроект об увеличении штрафов за надписи на стенах поддержали в парламенте Карелии

Парламентский комитет по законности и правопорядку в первом чтении проект закона, предусматривающий двукратное увеличение штрафов за самовольно нанесенные на здания граффити, надписи и рисунки в Карелии.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По мнению автора законопроекта, инициатива вызвала положительные отклики граждан.

Вместе с тем, увеличение штрафных санкций носит условный характер, так как наносимый вандалами ущерб собственникам имущества намного больше.

О каких суммах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".