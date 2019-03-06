Законопроекты о фейковых новостях и оскорблении власти прошли второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроекты, предусматривающие ответственность за размещение фейковых новостей в интернете и оскорбление власти.

Перед вторым чтением к законопроекту о фейковых новостях приняли поправки, которые выводят из-под ответственности "традиционные медиа" — они получат возможность удалить недостоверную информацию и избежать блокировки.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями связи Леонид Левин пояснил, что под "традиционными медиа" понимаются все СМИ, у которых есть лицензия Роскомнадзора.

Также Госдума приняла поправки к законопроекту о неуважении власти в интернете. Их предлагали поднять в 20 раз — максимальный штраф для граждан составит 100 тысяч рублей.

Законопроекты прошли первое чтение в конце января. Обе инициативы не поддержали Генпрокуратура, Роскомнадзор и Минюст. Авторами законопроектов стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, пишет "Дождь".