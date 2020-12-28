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Закрытие ветеринарных клиник в жилых домах ударит по отрасли, считает бизнес-омбудсмен в Карелии

Новости. Общество
12:26, 29 Декабря 2020
фото: pixabay
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Планы Роспотребнадзора запретить с 1 января размещение ветеринарных клиник и кабинетов в жилых домах будет иметь негативные последствия для этой сферы услуг, считает бизнес-омбудсмен в Карелии Елена Гнетова.

Об этом говорится в ее обращении федеральному уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову.

По словам Гнетовой, согласно проекту постановления Главного государственного санитарного врача РФ, планируется запретить размещение в многоквартирных домах учреждений, оказывающих ветеринарные услуги, за исключением ветеринарных аптек.

Это приведет к закрытию с 1 января уже действующих клиник.

Что предлагает бизнес-омбудсмен в качестве компромиссного решения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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