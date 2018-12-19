Закрытый детский сад в Петрозаводске передадут Карелии

Здание детсада на улице Ленинградской перейдет в региональную собственность.

Городской совет Петрозаводска поддержал 19 декабря предложение администрации карельской столицы о передаче в региональную собственность здания детского сада на улице Ленинградской. Как пояснил депутатам председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, это необходимо для проведения комплексной экспертизы здания и последующих проектных решений, которые позволят его эксплуатировать без угрозы для жизни и здоровья воспитанников дошкольного учреждения, их родителей и персонала. В настоящее время объект находится в муниципальной собственности.

Напомним, детский сад на улице Ленинградской в Петрозаводске был временно закрыт городской администрацией 6 ноября из-за угрозы обрушения крыши. Покупка и реконструкция этого здания обошлась властям более чем в 155 миллионов рублей.

Вскоре после закрытия дошкольного учреждения Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Как пояснили в Следкоме, в 2015 году между управлением капитального строительства Карелии и ООО "Импульс" был заключен госконтракт на реконструкцию здания детского сада на улице Ленинградской. После ремонта руководство компании предоставило акты выполненных работ, содержащие ложные и недостоверные сведения, по которым была произведена оплата. Сумма хищения, по предварительным данным, составила более 9 миллионов рублей.

В свою очередь, правительство Карелии решило провести комплексную экспертизу здания детского сада. Средства на эти цели предполагается выделить из регионального бюджета.