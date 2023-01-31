«Залетных хлопцев нам не надо»: глава Карелии распорядился, кому отдать контракт на 133 млн рублей

Контракт на ремонт отделения временного проживания для пожилых и инвалидов в Беломорском районе должен получить местный подрядчик.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому положению района.

Ремонт учреждения в поселке Летнереческий планируется провести до конца 2023 года. В бюджете Карелии предусмотрены средства в размере 133 млн рублей.

«Подрядчика надо серьезного найти, местного, нашего. Это хорошие деньги, серьезные средства, который нужно качественного освоить. Важный социальный объект для района и в целом для республики… И для предприятия получить в такое время контракт на 133 млн – это серьезно. Каких-то залетных хлопцев нам не надо. С малопонятными намерениями. Давайте мы здесь воспользуемся теми нормативными возможностями, которые сегодня есть для определения единственного подрядчика», - сказал Парфенчиков.

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова пообещала проработать этот вопрос с Минстроем.