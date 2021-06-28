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Залетный гастролер орудовал в Петрозаводске

Новости. Происшествия
16:47, 29 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

Житель Мурманской области стал фигурантом уголовного дела после нечестных заработков в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

По версии дознания, 42-летний житель Мурманской области причастен к нескольким кражам. Одну из них он совершил в Петрозаводске в магазине крупной торговой сети по продаже бытовой техники и электроники, украв два игровых джойстика общей стоимостью 13 тысяч рублей.

Мужчина дал признательные показания и рассказал стражам правопорядка, что специально приехал в соседний регион, чтобы заиметь незаконный доход. Чужое имущество похитил с целью сбыта. Задуманное ему удалось осуществить. Вырученные незаконным путём денежные средства он потратил на личные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Установлена причастность жителя Мурманской области к другим аналогичным имущественным преступлениям, совершённым на территории республики. В настоящее время фигурант заключён под арест по месту жительства.

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