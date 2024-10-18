Замедление инфляции в Карелии: картофель спас положение

Годовая инфляция в республике продолжает снижаться.

По данным Банка России, годовая инфляция в Карелии в сентябре составила 7,3%, что на 0,7% процентных пункта ниже августа. Это свидетельствует о продолжающейся стабилизации цен в регионе.

Среди причин замедления инфляции оказались теплая погода и картофель — как сообщают, урожай этого года превысил прошлогодние показатели.

«Поскольку в местных магазинах картофеля стало больше, то и цены на него в сентябре росли медленнее, чем месяцем ранее», — объяснила Оксана Мамонова, руководитель направления экономического отдела Отделения-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России.

Но не только картофель спас положение — специалисты отмечают увеличение предложения на автомобильном рынке, что тоже ведет к снижению роста цен.

Кроме того, важно отметить, что темпы роста цен в Карелии остаются ниже, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу (8,1%) и по России в целом (8,6%).