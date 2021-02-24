Замерзавших посреди озера туристов спасли работники форелевого хозяйства в Карелии

Группа туристов из Санкт-Петербурга, отправившаяся покататься на снегоходе по льду озера в Карелии, оказалась с снежном плену и едва не замерзла.

О происшествии сообщили в пожарно-спасательном отряде, дислоцированном в Костомукше.

Четверо взрослых и 6-летний ребенок 22 февраля катались по льду озера Нюк на санях, привязанных к снегоходу, под управлением местного жителя.

Снегоход застрял в снегу, а у водителя не оказалось с собой лопаты, чтобы откопать технику. Путешественники связались с Костомукшей, но времени, чтобы отправить за ними спасателей уже не было - из-за мороза и сильного ветра люди могли замерзнуть.

Спасатели связались с работниками форелевого хозяйства ООО "Каля я марьяпоят", расположенного неподалеку от места происшествия. Они эвакуировали туристов к месту отдыха.